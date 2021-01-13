***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 10:02
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901696
BIST
11:181.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
11:187,4352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:189,0750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:18444,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 444,40
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:18
|PSDTC
|31,24
|14.213.786
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.213.786
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.213.786
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.213.786
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|138.346.826
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|RODRG
|16,12
|9.106.863
|% -7,30
|
|ESEN
|22,20
|143.990.959
|% -5,69
|
|SISE
|7,78
|880.602.667
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|594.626.864
|% 1,87
|
|PETKM
|5,26
|447.329.452
|% -0,57
|
|TCELL
|17,12
|438.695.106
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,48
|423.410.790
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,48
|423.410.790
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|316.152.281
|% 1,05
|
|SISE
|7,78
|880.602.667
|% 1,83
|
|PETKM
|5,26
|447.329.452
|% -0,57
|
|KARSN
|3,89
|189.165.665
|% 0,52
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4300
|7,4352
|% -0,26
|
|Euro
|9,0661
|9,0750
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,1501
|10,2010
|% -0,07
|
|Frank
|8,3619
|8,4123
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% -0,17
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|1,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,47
|
Seans Raporu
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