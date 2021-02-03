***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 10:19
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907150
BIST
10:071.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,60
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.524
En Düşük
1.521
10:077,1747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1551
10:078,6410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,6203
10:07424,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,80
|Açılış
|: 424,41
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
423,54
BIST En Aktif Hisseler10:07
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|ISKPL
|25,90
|2.867.700
|% 9,93
|
|INVEO
|160,00
|18.706.080
|% 9,89
|
|TSGYO
|6,88
|6.853.670
|% 9,73
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|SEKUR
|34,76
|1.891.092
|% -7,01
|
|NIBAS
|33,48
|3.457.089
|% -7,00
|
|BTCIM
|10,60
|3.342.967
|% -5,44
|
|SELGD
|4,61
|93.353
|% -5,14
|
|ISFIN
|4,30
|129.043.170
|% 3,37
|
|DOHOL
|4,09
|111.540.067
|% -3,08
|
|ODAS
|4,09
|106.711.108
|% 2,00
|
|KOZAL
|123,10
|83.976.729
|% 1,48
|
|KRDMD
|6,96
|79.346.994
|% -0,29
|
|ISFIN
|4,30
|129.043.170
|% 3,37
|
|DOHOL
|4,09
|111.540.067
|% -3,08
|
|ODAS
|4,09
|106.711.108
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,49
|31.439.944
|% 0,68
|
|PEGYO
|2,55
|42.505.919
|% 7,14
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1700
|7,1747
|% -0,38
|
|Euro
|8,6346
|8,6410
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7725
|9,8215
|% -0,38
|
|Frank
|7,9609
|8,0088
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9092
|1,9188
|% -0,26
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,31
|
|Altın Gr.
|424
|425
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,91
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|57,71
|57,71
|-0,09
|