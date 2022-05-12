***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:13
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029678
BIST
12:592.373
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -80,88
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
12:5915,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0916
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
12:5916,1218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0122
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
12:59914,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,83
|Açılış
|: 914,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler12:59
|GLBMD
|7,15
|17.381.632
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.358.189
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|16.828.928
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,75
|61.080.905
|% 8,49
|
|ULUUN
|11,07
|260.615.896
|% 6,65
|
|LIDFA
|6,21
|584.156
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.490.892
|% -9,98
|
|UFUK
|45,42
|871.473
|% -9,97
|
|SELVA
|12,82
|784.212
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.814.410
|% -9,95
|
|THYAO
|40,78
|2.360.517.461
|% -3,36
|
|SISE
|19,22
|1.710.166.061
|% -3,71
|
|KRDMD
|15,67
|1.244.468.810
|% -6,00
|
|EREGL
|32,66
|1.058.108.636
|% -4,34
|
|SAHOL
|19,26
|1.037.650.273
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,66
|571.205.277
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,54
|690.583.840
|% -3,40
|
|DOHOL
|3,54
|327.281.896
|% -3,01
|
|ODAS
|2,28
|205.698.471
|% -6,94
|
|SISE
|19,22
|1.710.166.061
|% -3,71
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3852
|15,3935
|% 0,60
|
|Euro
|16,0979
|16,1218
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,6883
|18,7820
|% 0,00
|
|Frank
|15,3888
|15,4815
|% 0,35
|
|Riyal
|4,0897
|4,1102
|% 0,54
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,65
|
|Altın Gr.
|915
|916
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|-22,00
|
|Tam
|6.118
|6.274
|-18,09
|
|Yarım
|2.957
|3.035
|-8,75
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,38
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,49
|