***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 10:07
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031649
BIST
10:122.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,63
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.397
En Düşük
2.385
10:1215,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0196
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:1216,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0640
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:12947,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,71
|Açılış
|: 947,27
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:12
|LIDFA
|7,35
|8.791.423
|% 9,87
|
|IMASM
|51,50
|5.597.975
|% 9,81
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|DERHL
|6,62
|7.995.849
|% 7,47
|
|PRKAB
|37,38
|23.178.607
|% 7,23
|
|ERSU
|3,98
|2.383.331
|% -7,23
|
|CASA
|107,40
|631.092
|% -6,61
|
|PNLSN
|12,72
|493.636
|% -5,29
|
|ORCAY
|18,85
|11.908.696
|% -4,36
|
|ESEN
|30,18
|1.881.822
|% -4,19
|
|THYAO
|42,84
|265.252.724
|% -0,05
|
|ASELS
|23,34
|213.753.390
|% 2,46
|
|KARSN
|5,86
|185.606.654
|% 4,09
|
|GARAN
|16,34
|173.890.594
|% 0,55
|
|KRDMD
|14,25
|130.466.944
|% 1,93
|
|SKBNK
|1,23
|72.288.236
|% 2,50
|
|KARSN
|5,86
|185.606.654
|% 4,09
|
|YKBNK
|4,36
|72.387.233
|% 0,69
|
|TSKB
|1,92
|22.215.281
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,65
|29.653.188
|% 0,76
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8726
|15,8924
|% 0,12
|
|Euro
|16,8402
|16,8651
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,8887
|19,9885
|% 0,61
|
|Frank
|16,2767
|16,3747
|% 0,36
|
|Riyal
|4,2213
|4,2424
|% 0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|7,10
|
|Altın Gr.
|949
|949
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,91
|