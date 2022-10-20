***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 10:06
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073023
BIST
10:263.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 11,15
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.899
En Düşük
3.878
10:2618,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:2618,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:26974,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,37
|Açılış
|: 974,75
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:24
|PENTA
|644,10
|12.646.708
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|33.273.525
|% 9,96
|
|TRCAS
|22,78
|51.919.554
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.296.710
|% 9,94
|
|GESAN
|164,10
|206.823.939
|% 9,69
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|AZTEK
|19,24
|23.565.178
|% -4,37
|
|DGATE
|14,03
|4.166.580
|% -4,23
|
|THYAO
|98,90
|975.660.800
|% 1,54
|
|KONTR
|89,35
|658.844.821
|% -1,05
|
|ASELS
|32,70
|654.013.993
|% -0,18
|
|EKGYO
|4,52
|559.197.577
|% 1,57
|
|VAKBN
|8,67
|546.818.477
|% 0,81
|
|EKGYO
|4,52
|559.197.577
|% 1,57
|
|VAKBN
|8,67
|546.818.477
|% 0,81
|
|HALKB
|8,52
|484.665.504
|% 0,00
|
|ODAS
|8,01
|447.765.658
|% 3,76
|
|YKBNK
|9,69
|492.565.010
|% -0,41
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5966
|18,5999
|% 0,02
|
|Euro
|18,1868
|18,2000
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,8128
|20,9172
|% 0,25
|
|Frank
|18,4164
|18,5273
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,17
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,87
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|0,90
|
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