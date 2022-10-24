***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:03
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073504
BIST
12:333.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 39,23
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:3318,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:3318,2759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0546
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:33985,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,43
|Açılış
|: 985,04
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:33
|TURGG
|249,70
|20.469.783
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|365.443.815
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BTCIM
|42,76
|32.719.420
|% -9,98
|
|CONSE
|8,27
|629.817.662
|% -9,12
|
|YAPRK
|48,50
|35.053.949
|% -5,83
|
|TRCAS
|22,50
|124.539.747
|% -5,14
|
|SONME
|41,40
|15.305.633
|% -4,83
|
|THYAO
|99,35
|3.954.182.799
|% 1,43
|
|EREGL
|30,80
|2.447.657.788
|% 4,27
|
|KRDMD
|12,67
|1.920.667.273
|% 2,84
|
|SASA
|96,75
|1.342.659.855
|% 3,86
|
|TOASO
|105,90
|1.339.091.116
|% 8,89
|
|EKGYO
|4,67
|1.193.580.268
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,67
|1.920.667.273
|% 2,84
|
|ODAS
|7,70
|997.419.623
|% -2,90
|
|TSKB
|2,87
|330.747.353
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,97
|221.691.046
|% 0,51
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6014
|18,6133
|% 0,17
|
|Euro
|18,2628
|18,2759
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,9937
|21,0990
|% 0,25
|
|Frank
|18,5041
|18,6156
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,13
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,98
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
|
|Tam
|6.652
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|89,72
|89,72
|-1,62
|