***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:54
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146174
BIST
14:024.396
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -109,80
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:0219,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:0221,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1377
|Açılış
|: 22,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:021.262,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.262,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:02
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.404.021
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.124.912
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,81
|80.544.837
|% 7,02
|
|ISMEN
|44,50
|91.033.923
|% 6,71
|
|KOPOL
|40,50
|84.548.846
|% -10,00
|
|CRDFA
|3,42
|13.606.408
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.031.763
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|44.970.741
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.492.753
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,70
|4.397.912.832
|% -1,58
|
|THYAO
|125,40
|2.157.389.676
|% -0,71
|
|EREGL
|31,20
|1.409.814.054
|% -3,23
|
|KOZAL
|16,21
|1.366.698.558
|% -8,98
|
|TUPRS
|65,45
|1.185.625.649
|% 0,15
|
|KOZAL
|16,21
|1.366.698.558
|% -8,98
|
|EKGYO
|5,48
|453.554.038
|% -4,70
|
|YKBNK
|9,19
|545.220.345
|% -1,71
|
|EUPWR
|77,70
|4.397.912.832
|% -1,58
|
|ISCTR
|10,58
|482.549.175
|% -1,21
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4719
|19,4778
|% 0,08
|
|Euro
|21,5191
|21,5463
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,2830
|24,4048
|% 0,38
|
|Frank
|21,8163
|21,9477
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1769
|5,2029
|% 0,07
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17CRDFA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 919, 385 adet işlem
-
14:16SNPAM
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 907 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -109, 24 kaybederek (% -2.20 ) 4, 858
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, EREGL
-
14:15XU100
Endeks 4, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 24, 134.00 milyon TL de