Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

04.10.2023 17:52
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199644


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.333
Değişim :  -2,12% |  -180,40
Açılış :  8.524  
Önceki Kapanış :  8.514  
En Düşük
8.329 En Yüksek
8.533
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAYSE 49,72 1.817.149.460 % 10,00  
KUVVA 79,75 276.689.395 % 10,00  
ICUGS 9,02 5.141.904 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 16.356.667 % 10,00  
ATATP 67,65 246.597.568 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,5613 27,5678 % 0,48  
Euro 29,0107 29,0236 % 0,86  
Sterlin 33,3904 33,5578 % 0,83  
Frank 29,9616 30,1421 % 0,75  
Riyal 7,3277 7,3644 % 0,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 -0,38  
Altın Gr. 1.615 1.616 3,72  
Cumhuriyet 11.117 11.280 29,00  
Tam 10.868 10.995 35,00  
Yarım 5.451 5.514 17,00  
Çeyrek 2.717 2.757 9,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 -0,18  
Gümüş Gr. 18,56 18,59 -0,13  
B. Petrol 86,92 86,92 -4,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru