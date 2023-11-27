***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2023 17:44
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220260
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0264
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.868,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.425.953
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|224.351.653
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.668.952
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.366.135
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|797.300.795
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.507.667
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|100.990.462
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|6.466.805
|% -9,99
|
|MARKA
|27,46
|4.703.401
|% -9,97
|
|ORMA
|184,00
|11.141.445
|% -9,80
|
|THYAO
|260,00
|10.101.523.292
|% 0,10
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|AKBNK
|34,22
|4.512.525.127
|% 7,41
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|TUPRS
|155,90
|3.851.471.244
|% 3,59
|
|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|EKGYO
|7,57
|1.369.739.569
|% 3,42
|
|IHLAS
|1,29
|193.352.939
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8965
|28,9108
|% 0,18
|
|Euro
|31,6223
|31,6321
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3762
|36,5586
|% 0,25
|
|Frank
|32,6854
|32,8823
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6852
|7,7238
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|921,75
|923,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,85
|1.065,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,05
|2.011,38
|% 0,66
|