***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2024 10:03
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240766
BIST
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10:238.055
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,20
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
8.038
En Yüksek
8.090
10:2330,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0389
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,3207
En Düşük
29,9740
10:2332,9108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0570
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4453
En Düşük
32,6927
10:231.983,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.983,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.978,15
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DARDL
|6,06
|58.731.416
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|189.564.331
|% 9,96
|
|YAYLA
|7,90
|7.152.283
|% 9,87
|
|VKFYO
|37,54
|126.152.801
|% 7,32
|
|PKENT
|284,50
|66.079.637
|% 6,55
|
|BTCIM
|95,40
|39.106.007
|% -5,45
|
|IZFAS
|13,71
|8.150.451
|% -4,92
|
|PAPIL
|81,90
|14.758.524
|% -4,88
|
|POLHO
|12,86
|13.596.737
|% -4,81
|
|BSOKE
|12,75
|4.841.963
|% -4,49
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|TUPRS
|143,20
|824.356.834
|% 1,63
|
|THYAO
|251,75
|796.076.583
|% -0,59
|
|KCHOL
|162,00
|572.959.794
|% 1,06
|
|AKBNK
|43,12
|551.546.159
|% -0,14
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,39
|248.539.397
|% 1,45
|
|ADESE
|2,36
|58.451.091
|% 4,42
|
|YKBNK
|22,36
|528.648.607
|% -0,27
|
|SKBNK
|5,05
|90.280.208
|% 4,12
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0976
|30,1021
|% 0,13
|
|Euro
|32,8977
|32,9108
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,0052
|38,1958
|% -0,37
|
|Frank
|34,8480
|35,0579
|% -0,36
|
|Riyal
|8,0022
|8,0424
|% 0,14
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|912,19
|914,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,25
|969,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,16
|78,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,88
|2.049,08
|% 0,66
|