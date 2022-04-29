***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 17:51
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025716
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0597
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,70
|Açılış
|: 911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.051.392
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.556
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.227.437
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.008
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.116.854
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.677.273
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|37.847.960
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|10.337.328
|% -9,94
|
|FORMT
|1,39
|18.230.176
|% -8,55
|
|TCELL
|21,60
|462.709.617
|% -6,49
|
|THYAO
|41,36
|5.342.853.058
|% 2,12
|
|GARAN
|14,99
|1.730.557.917
|% 0,07
|
|SISE
|18,12
|1.623.883.308
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|EREGL
|33,50
|1.384.612.584
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,65
|1.103.394.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|546.934.515
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,84
|1.069.413.971
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,17
|223.851.658
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8263
|14,8493
|% 0,40
|
|Euro
|15,6309
|15,6501
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5872
|18,6804
|% 1,22
|
|Frank
|15,2385
|15,3303
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9476
|3,9674
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|14,12
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,71
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem