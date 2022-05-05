***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022-29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.04.2022Tescil Tarihi05.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2022-10571AçıklamalarŞirketimizin 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. seçilmesine karar verilmiş olup, karar 5 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 5 Mayıs 2022 tarih 10571 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026838BIST