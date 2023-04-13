***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 18:11
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2023-10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.04.2023
Tescil Tarihi
15.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.04.2023-10811
Açıklamalar
Şirketimizin 10.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş seçilmesine karar verilmiş olup, karar 13 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 13 Nisan 2023 tarih 10811 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137759
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2016
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.268,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 17,15
|Açılış
|: 1.268,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3329
|19,3430
|% 0,19
|
|Euro
|21,3972
|21,4195
|% 0,91
|
|Sterlin
|24,1346
|24,2557
|% 0,39
|
|Frank
|21,6965
|21,8272
|% 1,09
|
|Riyal
|5,1387
|5,1645
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|24,91
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,49
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.694
|8.777
|102,00
|
|Yarım
|4.246
|4.295
|50,00
|
|Çeyrek
|2.123
|2.147
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,99
|16,00
|0,16
|
|B. Petrol
|87,29
|87,29
|-0,04
|