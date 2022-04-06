***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait "Bilgilendirme Politikası" ekte sunulmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016675BIST