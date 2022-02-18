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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.02.2022 03:52
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte Pdf formatında sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002659


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BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
ISBTR 66.622,70 2.398.417 % 10,00  
UZERB 61,20 1.746.464 % 9,97  
SERVE 21,58 693.711 % 9,82  
BASCM 4,73 89.317 % 8,24  
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13:04 Alış Satış %  
Dolar 13,6220 13,6347 % 0,39  
Euro 15,4851 15,4971 % 0,26  
Sterlin 18,5097 18,6025 % 0,38  
Frank 14,7439 14,8327 % 0,29  
Riyal 3,6212 3,6394 % 0,36  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 -6,32  
Altın Gr. 830 830 1,09  
Cumhuriyet 5.505 5.589 9,00  
Tam 5.482 5.619 12,12  
Yarım 2.650 2.718 5,86  
Çeyrek 1.329 1.359 2,93  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 -0,01  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,08  
B. Petrol 91,28 91,28 -1,70  
Seans Raporu 13:04
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