***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 17.518.803 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.324 143.846.324Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler72.443.069 -72.443.069 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)20.847.133 20.847.133 20.847.133Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.695.651 -19.956 60.675.695 60.675.695Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.428.917 -3.428.917 -3.428.917Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 17.518.803 73.121.866 -19.956 70.472.389 20.847.133 221.940.235 221.940.235Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.684 81.597.536 -81.622.220 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)695.107.891 695.107.891 695.107.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)231.586.202 75.599 -15.869.801 215.792.000 215.792.000Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)371.680.412 -273.356.465 98.323.947 98.323.947Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler176.990.673 196.904.935 19.831 -7.557.048 -58.529.002 424.862 308.254.251 408.254.251 716.508.502Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.526.274 -1.526.274 -1.526.274Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 726.335.864 610.405.296 90.184 -23.426.849 24.684 -181.341.816 695.532.753 1.891.620.116 408.254.251 2.299.874.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-785.235.603 -83.474.871Dönem Karı (Zararı)695.532.753 20.847.133Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)695.532.753 20.847.133Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.353.770.753 -42.147.998Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 - 8 27.522.658 3.065.656Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler242.282 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 242.282 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.586.553 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -5.516.236 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 -70.317 0Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-273.356.465 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-583.636.237 -323.148Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-23.426.849 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-560.209.388 -323.148Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-111.280.426 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-407.676.012 -44.890.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-132.312.006 -64.114.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.938.049 -5.270.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.938.049 -5.270.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-371.562 2.607İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-371.562 2.607Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.448.902 -15.295.359Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.384.247 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.757.362 -38.186.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-99.757.362 -38.186.284Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)290.947 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.348.242 -5.365.208İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.348.242 -5.365.208Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.305.620 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.356.693 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.367.235 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.010.542 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-790.550.006 -85.415.123Alınan Faiz17 5.516.236 1.939.417Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -201.833 835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.212.184 -7.284.876Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri50.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.243 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 79.243 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.815.153 -7.284.876Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -65.815.153 -7.284.876Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.526.274 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.494.219.907 102.423.859Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri548.671.085 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri548.671.085 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)334.555.834 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri550.881.676 133.682.466Kredilerden Nakit Girişleri550.881.676 133.682.466Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.066.336Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.066.336İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış127.268.819 0Ödenen Faiz17 -67.157.507 -12.192.271YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)641.772.120 11.664.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)641.772.120 11.664.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ189.344.384 78.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ831.116.504 11.742.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri831.116.504 189.344.383Ticari Alacaklar41.576.992 12.640.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar41.576.992 12.640.619Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar379.749 8.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar379.749 8.187Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar25.572.963 22.124.061Peşin Ödenmiş Giderler2.387.549 3.302İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.387.549 3.302Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 201.833 0Diğer Dönen Varlıklar78.047.308 40.680.073İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 78.047.308 40.680.073ARA TOPLAM979.282.898 264.800.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR979.282.898 264.800.625DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 50.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar50.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 6.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.143Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.600.000Maddi Duran Varlıklar2.403.383.199 967.102.015Arazi ve Arsalar7 142.796.000 54.613.840Tesis, Makine ve Cihazlar7 2.259.386.854 911.714.099Mobilya ve Demirbaşlar7 1.196.302 774.076Özel Maliyetler7 4.043Maddi Olmayan Duran Varlıklar146.016 237.412Şerefiye79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 146.016 158.169Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.403.529.215 968.995.570TOPLAM VARLIKLAR3.382.812.113 1.233.796.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar186.475.586 81.101.906İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar186.475.586 81.101.906Banka Kredileri5 186.405.570 81.087.560Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 70.016 14.346Ticari Borçlar3.141.632 102.977.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 521.882 101.487.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.619.750 1.489.722Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar380.623 89.676Diğer Borçlar151.634.473 17.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 127.268.819 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.365.654 17.412Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.250.170 12.944.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.250.170 12.944.550Kısa Vadeli Karşılıklar102.717 19.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 102.717 19.118Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.505.011 494.469İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 10.505.011 494.469ARA TOPLAM370.490.212 197.644.260TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.490.212 197.644.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar688.074.421 309.723.932İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar688.074.421 309.723.932Banka Kredileri5 688.074.421 309.723.932Uzun Vadeli Karşılıklar54.657 43.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 54.657 43.474Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 24.318.456 135.546.812Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER712.447.534 445.314.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.082.937.746 642.958.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.891.620.116 590.837.717Ödenmiş Sermaye13 64.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 726.335.864 177.664.779Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi13 0 15.169.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)610.495.480 181.908.913Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)610.495.480 181.908.913Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 610.405.296 181.914.159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 90.184 -5.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.426.849 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-23.426.849 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -23.426.849 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.684 0Yasal Yedekler24.684 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-181.341.816 70.472.389Net Dönem Karı veya Zararı695.532.753 81.622.220Kontrol Gücü Olmayan Paylar408.254.251 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.299.874.367 590.837.717TOPLAM KAYNAKLAR3.382.812.113 1.233.796.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat188.291.492 124.698.133 84.913.360 72.941.727Satışların Maliyeti-70.283.372 -49.228.630 -27.100.453 -39.284.283TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.008.120 75.469.503 57.812.907 33.657.444BRÜT KAR (ZARAR)118.008.120 75.469.503 57.812.907 33.657.444Genel Yönetim Giderleri14 -5.347.545 -1.757.176 -1.568.353 -681.174Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 65.768.202 2.029.543 2.345.175 1.322.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -16.658.903 -130.220 -1.164.259 157.830ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.769.874 75.611.650 57.425.470 34.456.216Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 648.691.657 11.211.502 -75.947 214.709FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)810.461.531 86.823.152 57.349.523 34.670.925Finansman Giderleri17 -114.656.552 -67.742.334 42.513.471 -26.690.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)695.804.979 19.080.818 99.862.994 7.980.588Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri152.636 1.766.316 -2.874.747 1.048.311Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 152.636 1.766.316 -2.874.747 1.048.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)695.957.615 20.847.134 96.988.247 9.028.899DÖNEM KARI (ZARARI)695.957.615 20.847.134 96.988.247 9.028.899Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar424.862 0 424.862 0Ana Ortaklık Payları695.532.753 20.847.134 96.563.385 9.028.899Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar428.604.711 60.706.895 -165.874.400 -71.081Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)414.953.222 77.854.937 -174.200.077 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 147.500 -19.956 -32.719 -71.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.503.989 -17.128.086 8.358.396 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.503.989 -17.128.086 8.358.396 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-30.983.897 0 -2.548.552 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.001.012 0 -2.071.993 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.001.012 -2.071.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.017.115 0 -476.559 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.017.115 0 -476.559 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)397.620.814 60.706.895 -168.422.952 -71.081TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.093.578.429 81.554.029 -71.434.705 8.957.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.352.033 0 -1.852.011 0Ana Ortaklık Payları1.065.226.396 81.554.029 -69.582.694 8.957.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976665BIST