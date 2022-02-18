***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 42.518.803 11.192.795 22.588.265 65.516.364 181.816.227 181.816.227Transferler47.884.124 47.884.124 47.884.124Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)170.721.364 -5.246 170.716.118 170.716.118Dönem Karı (Zararı)16.105.856Sermaye Arttırımı24.000.000 24.000.000 24.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-27.349.387 -27.349.387 -27.349.387Kar Payları16.105.856 16.105.856Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)177.664.779 177.664.779 177.664.779Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717Transferler24.684 81.597.536 -81.622.220Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.232.678.796 67.520 -184.439.303 1.048.307.013 1.048.307.013Dönem Karı (Zararı)936.160.475 936.160.475 936.160.475Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)371.312.742 -274.714.763 0 96.597.979 96.597.979Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler176.815.591 673.615.694 18.124 -87.828.240 -59.175.812 44.395.723 747.841.080 847.841.080 1.595.682.160Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.528.195 -1.528.195 -1.528.195Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 725.793.112 0 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-861.906.466 75.334.209Dönem Karı (Zararı)980.556.198 81.622.220Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.665.599.724 -66.163.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 86.139.464 11.640.552Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler276.667 -7.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 276.667 -7.870Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.157.868 -5.557.613Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -23.087.551 -5.487.296Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-70.317 -70.317Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -64.255.545Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-348.670.664 19.118Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-985.365.047 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-360.095.783 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-625.269.264 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -86.453.170 -8.002.485Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-308.369.106 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-198.873.934 54.060.215Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-360.517.896 -8.177.241İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-360.517.896 -8.177.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.141.772 220.158İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.141.772 220.158Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler18.724.963 -22.124.061Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.474.971 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.557.004 95.547.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artışzalış)404.181 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler522.674 -11.405.848İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)522.674 -11.405.848Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14.265.199 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.786.684 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21.482.155 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.304.529 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-883.917.460 69.518.592Alınan Faiz24 23.087.551 5.487.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.076.557 328.321YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.101.019 -112.067.989Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri50.000 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -100.318.098Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.244 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.702.068 -6.455.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.702.068 -6.455.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.528.195 -5.294.891FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.582.359.101 208.710.132Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri724.943.924 177.664.779Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri724.943.924 177.664.779İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriOrtak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.169.416 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri914.239.702 81.390.982Kredilerden Nakit Girişleri914.239.702 81.390.982Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -30.411.438İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış44.614.546 0Ödenen Faiz24 -86.269.655 -19.934.191YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)608.351.616 171.976.352NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)608.351.616 171.976.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ189.344.384 17.368.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 797.696.000 189.344.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 797.696.001 189.344.384Ticari Alacaklar372.570.360 12.640.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 372.570.360 12.640.618Diğer Alacaklar1.149.959 8.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.149.959 8.187Stoklar9 3.399.098 22.124.061Peşin Ödenmiş Giderler10 2.863.773 3.302Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.076.557 0Diğer Dönen Varlıklar18 19.197.918 40.680.073ARA TOPLAM1.197.953.666 264.800.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.197.953.666 264.800.625DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 50.000Diğer Alacaklar586.479 6.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 586.479 6.143Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0 1.600.000Maddi Duran Varlıklar12 4.606.837.458 967.102.015Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 133.882 237.412Peşin Ödenmiş Giderler10 614.500 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.608.172.319 968.995.570TOPLAM VARLIKLAR5.806.125.985 1.233.796.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 262.199.425 81.087.560Diğer Finansal Yükümlülükler7 251.344 14.346Ticari Borçlar212.455.998 102.977.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 101.487.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 212.455.998 1.489.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 493.857 89.676Diğer Borçlar45.154.632 17.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 44.614.546 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 540.086 17.412Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 27.209.749 12.944.550Kısa Vadeli Karşılıklar104.887 19.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 104.887 19.118Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.798.998 494.469ARA TOPLAM549.668.890 197.644.260TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER549.668.890 197.644.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar956.345.116 309.723.932İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar956.345.116 309.723.932Banka Kredileri7 956.345.116 309.723.932Uzun Vadeli Karşılıklar101.798 43.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 101.798 43.474Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 49.122.448 135.546.812TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.005.569.362 445.314.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.555.238.252 642.958.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.403.046.653 590.837.717Ödenmiş Sermaye19 64.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 725.793.112 177.664.779Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 0 15.169.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.088.289.047 181.908.913Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.088.289.047 181.908.913Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 2.088.208.649 181.914.159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 80.398 -5.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-272.267.543 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-272.267.543 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 -272.267.543 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 24.684 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-183.348.845 70.472.389Net Dönem Karı veya Zararı980.556.198 81.622.220Kontrol Gücü Olmayan Paylar847.841.080 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.250.887.733 590.837.717TOPLAM KAYNAKLAR5.806.125.985 1.233.796.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 555.229.833 143.930.844Satışların Maliyeti20 -385.970.491 -77.450.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)169.259.342 66.480.041BRÜT KAR (ZARAR)169.259.342 66.480.041Genel Yönetim Giderleri21 -11.344.145 -2.569.993Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 459.510.918 10.659.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -98.025.514 -443.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)519.400.601 74.126.917Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 648.769.088 91.922.892FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.168.169.689 166.049.809Finansman Giderleri24 -137.622.341 -92.243.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.030.547.348 73.806.389Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.595.427 7.815.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -186.654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -5.595.427 8.002.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.024.951.921 81.622.220DÖNEM KARI (ZARARI)1.024.951.921 81.622.220Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar44.395.723 0Ana Ortaklık Payları980.556.198 81.622.220Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 15,32000000 1,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.906.396.572 184.151.812Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.940.492.083 183.680.391Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 132.574 -5.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-34.228.085 476.667Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -186.654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-34.228.085 663.321Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-272.267.543 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-313.648.085 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-313.648.085 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler41.380.542 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41.380.542 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.634.129.029 184.151.812TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.659.080.950 265.774.032Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar115.138.205 0Ana Ortaklık Payları2.543.942.745 265.774.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002658BIST