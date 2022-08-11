***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 0 590.837.717Transferler24.684 81.597.536 -81.622.220Dönem Karı (Zararı)598.969.368 598.969.368 598.969.368Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)594.340.343 140.455 -28.435.345 566.045.453 566.045.453Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416Kar Payları-450.000 -450.000 -450.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-331.264.469 -331.264.469 -331.264.469Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.076.274 -1.076.274 -1.076.274Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 177.664.779 776.254.502 135.209 -28.435.345 24.684 -180.720.818 598.969.368 1.407.892.379 1.407.892.379Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733Transferler980.556.198 -980.556.198Dönem Karı (Zararı)181.696.771 181.696.771 181.696.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.193 -94.210.293 -94.207.100 -94.207.100Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler5.056 -44.862.043 -201.992.284 -246.849.271 227.776.940 -19.072.331Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 88.647 -411.339.879 24.684 595.215.069 181.696.771 3.243.687.053 1.075.618.020 4.319.305.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.0laylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.991.958 -731.638.846Dönem Karı (Zararı)181.696.771 598.969.368Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)181.696.771 598.969.368Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-243.150.924 -1.224.870.548Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 55.550.744 9.970.015Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler515.462 237.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 515.462 237.382Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.294.618 -2.110.357Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.294.618 -2.110.357Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 -331.264.469Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-245.591.291 -378.230.696Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-94.210.293 -28.435.345Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-151.380.998 -349.795.351Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -52.337.059 -116.246.411Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.838 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler5.838 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -407.226.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.131.396 -107.260.907Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-212.720.206 -14.931.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-212.720.206 -14.931.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-897.395 -371.906İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-897.395 -371.906Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.541.388 5.645.874Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-34.450.541 -12.378.105Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler169.668.361 -87.295.699İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)169.668.361 -87.295.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)532.401 387.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.157.197 12.786.451İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.157.197 12.786.451Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26.086.008 723.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.034.167 -11.827.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.268.935 -18.475.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.303.102 6.648.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-112.585.549 -733.162.087Ödenen Temettüler0 -450.000Alınan Faiz16 1.294.618 2.110.357Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -1.701.027 -137.116YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-718.498.675 -67.155.707Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 50.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.697 79.243Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7 95.697 79.243Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.166.203 -65.758.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -82.166.203 -65.758.676Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-636.428.169 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.526.274FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.541.746 633.678.529İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriOrtak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -15.169.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri366.676.451 459.376.952Kredilerden Nakit Girişleri366.676.451 459.376.952İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış229.441.445İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-44.614.546Ödenen Faiz-78.442.772 -39.970.452Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-19.077.387 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-606.948.887 -165.116.024NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-606.948.887 -165.116.024DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ797.696.001 189.344.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ190.747.114 24.228.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri190.747.114 797.696.001Finansal Yatırımlar3 787.809.167 0Ticari Alacaklar585.252.052 372.570.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar585.252.052 372.570.360Diğer Alacaklar2.047.354 1.149.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.047.354 1.149.959Stoklar5.940.486 3.399.098Peşin Ödenmiş Giderler37.795.047 2.863.773Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 2.777.584 1.076.557Diğer Dönen Varlıklar11 20.466.853 19.197.918ARA TOPLAM1.632.835.657 1.197.953.666TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.632.835.657 1.197.953.666DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar624.992 586.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar624.992 586.479Maddi Duran Varlıklar6 4.633.348.542 4.606.837.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 167.332 133.882Peşin Ödenmiş Giderler133.767 614.500Ertelenmiş Vergi Varlığı3.218.418 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.637.493.051 4.608.172.319TOPLAM VARLIKLAR6.270.328.708 5.806.125.985KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 124.366.399 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 318.544.415 262.199.425Diğer Finansal Yükümlülükler5 46.769 251.344Ticari Borçlar382.124.359 212.455.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar382.124.359 212.455.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.026.258 493.857Diğer Borçlar1.697.283 45.154.632İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 44.614.546İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.697.283 540.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)53.295.757 27.209.749Kısa Vadeli Karşılıklar355.522 104.887Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 355.522 104.887Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 5.102.100 1.798.998ARA TOPLAM886.558.862 549.668.890TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER886.558.862 549.668.890UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.064.071.981 956.345.116Uzun Vadeli Karşılıklar392.792 101.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 392.792 101.798Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 0 49.122.448TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.064.464.773 1.005.569.362TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.951.023.635 1.555.238.252ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.243.687.053 3.403.046.653Ödenmiş Sermaye12 64.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 725.793.112 725.793.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.088.297.296 2.088.289.047Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.088.297.296 2.088.289.047Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 2.088.208.649 2.088.208.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 88.647 80.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-411.339.879 -272.267.543Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-411.339.879 -272.267.543Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 -411.339.879 -272.267.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.684 24.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları595.215.069 -183.348.845Net Dönem Karı veya Zararı181.696.771 980.556.198Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.075.618.020 847.841.080TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.319.305.073 4.250.887.733TOPLAM KAYNAKLAR6.270.328.708 5.806.125.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat351.314.390 103.378.132 241.731.764 62.473.193Satışların Maliyeti-219.501.602 -43.182.919 -142.958.875 -26.226.727TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.812.788 60.195.213 98.772.889 36.246.466BRÜT KAR (ZARAR)131.812.788 60.195.213 98.772.889 36.246.466Genel Yönetim Giderleri13 -11.989.509 -3.779.192 -5.148.249 -1.280.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 290.247.976 63.423.027 120.137.710 20.915.585Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -88.052.046 -15.494.644 -56.623.582 -7.866.951ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)322.019.209 104.344.404 157.138.768 48.014.268Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 90.436 648.767.604 25.602 30.586.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)322.109.645 753.112.008 157.164.370 78.601.167Finansman Gelirleri16 224.946.537 22.968.363 108.437.004 13.534.902Finansman Giderleri16 -301.529.915 -180.138.386 -111.387.312 -75.906.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)245.526.267 595.941.985 154.214.062 16.229.084Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.812.147 3.027.383 8.584.207 -3.890.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 6.812.147 3.027.383 8.584.207 -3.890.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)252.338.414 598.969.368 162.798.269 12.338.741DÖNEM KARI (ZARARI)252.338.414 598.969.368 162.798.269 12.338.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar70.641.643 0 47.573.125 0Ana Ortaklık Payları181.696.771 598.969.368 115.225.144 12.338.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 2,84000000 9,36000000 1,80000000 0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.934 594.479.112 -122.925 416.758.073Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 594.340.343 0 416.675.564Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -26.167 180.219 -153.656 107.154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.233 -41.450 30.731 -24.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.233 -41.450 30.731 -24.645Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-139.072.335 28.435.345 -65.434.102 3.235.483Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-173.840.419 36.929.019 -78.206.351 4.201.926Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-173.840.419 36.929.019 -78.206.351 4.201.926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.768.084 -8.493.674 12.772.249 -966.443Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34.768.084 -8.493.674 12.772.249 -966.443DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-139.093.269 622.914.457 -65.557.027 419.993.556TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.245.145 1.221.883.825 97.241.242 432.332.297Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.754.047 0 26.404.132 0Ana Ortaklık Payları87.491.098 1.221.883.825 70.837.110 432.332.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054758BIST