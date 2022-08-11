***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 18:33
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 0 590.837.717
Transferler
24.684 81.597.536 -81.622.220
Dönem Karı (Zararı)
598.969.368 598.969.368 598.969.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
594.340.343 140.455 -28.435.345 566.045.453 566.045.453
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416
Kar Payları
-450.000 -450.000 -450.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-331.264.469 -331.264.469 -331.264.469
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.076.274 -1.076.274 -1.076.274
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 776.254.502 135.209 -28.435.345 24.684 -180.720.818 598.969.368 1.407.892.379 1.407.892.379
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733
Transferler
980.556.198 -980.556.198
Dönem Karı (Zararı)
181.696.771 181.696.771 181.696.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193 -94.210.293 -94.207.100 -94.207.100
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
5.056 -44.862.043 -201.992.284 -246.849.271 227.776.940 -19.072.331
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 88.647 -411.339.879 24.684 595.215.069 181.696.771 3.243.687.053 1.075.618.020 4.319.305.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.0laylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.991.958 -731.638.846
Dönem Karı (Zararı)
181.696.771 598.969.368
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
181.696.771 598.969.368
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-243.150.924 -1.224.870.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 55.550.744 9.970.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.462 237.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 515.462 237.382
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.294.618 -2.110.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.294.618 -2.110.357
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -331.264.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-245.591.291 -378.230.696
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-94.210.293 -28.435.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-151.380.998 -349.795.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -52.337.059 -116.246.411
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.838 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.838 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -407.226.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.131.396 -107.260.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.720.206 -14.931.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-212.720.206 -14.931.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-897.395 -371.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-897.395 -371.906
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.541.388 5.645.874
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.450.541 -12.378.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.668.361 -87.295.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
169.668.361 -87.295.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
532.401 387.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.157.197 12.786.451
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.157.197 12.786.451
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26.086.008 723.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.034.167 -11.827.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.268.935 -18.475.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.303.102 6.648.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-112.585.549 -733.162.087
Ödenen Temettüler
0 -450.000
Alınan Faiz
16 1.294.618 2.110.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.701.027 -137.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-718.498.675 -67.155.707
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.697 79.243
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7 95.697 79.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.166.203 -65.758.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -82.166.203 -65.758.676
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-636.428.169 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.526.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.541.746 633.678.529
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -15.169.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.676.451 459.376.952
Kredilerden Nakit Girişleri
366.676.451 459.376.952
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
229.441.445
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-44.614.546
Ödenen Faiz
-78.442.772 -39.970.452
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.077.387 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-606.948.887 -165.116.024
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-606.948.887 -165.116.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
797.696.001 189.344.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.747.114 24.228.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
190.747.114 797.696.001
Finansal Yatırımlar
3 787.809.167 0
Ticari Alacaklar
585.252.052 372.570.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
585.252.052 372.570.360
Diğer Alacaklar
2.047.354 1.149.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.047.354 1.149.959
Stoklar
5.940.486 3.399.098
Peşin Ödenmiş Giderler
37.795.047 2.863.773
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.777.584 1.076.557
Diğer Dönen Varlıklar
11 20.466.853 19.197.918
ARA TOPLAM
1.632.835.657 1.197.953.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.632.835.657 1.197.953.666
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
624.992 586.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
624.992 586.479
Maddi Duran Varlıklar
6 4.633.348.542 4.606.837.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 167.332 133.882
Peşin Ödenmiş Giderler
133.767 614.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.218.418 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.637.493.051 4.608.172.319
TOPLAM VARLIKLAR
6.270.328.708 5.806.125.985
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 124.366.399 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 318.544.415 262.199.425
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 46.769 251.344
Ticari Borçlar
382.124.359 212.455.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
382.124.359 212.455.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.026.258 493.857
Diğer Borçlar
1.697.283 45.154.632
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 44.614.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.697.283 540.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.295.757 27.209.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
355.522 104.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 355.522 104.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 5.102.100 1.798.998
ARA TOPLAM
886.558.862 549.668.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
886.558.862 549.668.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.064.071.981 956.345.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
392.792 101.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 392.792 101.798
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 49.122.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.064.464.773 1.005.569.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.951.023.635 1.555.238.252
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.243.687.053 3.403.046.653
Ödenmiş Sermaye
12 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 725.793.112 725.793.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.088.297.296 2.088.289.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.088.297.296 2.088.289.047
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 2.088.208.649 2.088.208.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 88.647 80.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-411.339.879 -272.267.543
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-411.339.879 -272.267.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -411.339.879 -272.267.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.684 24.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
595.215.069 -183.348.845
Net Dönem Karı veya Zararı
181.696.771 980.556.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.075.618.020 847.841.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.319.305.073 4.250.887.733
TOPLAM KAYNAKLAR
6.270.328.708 5.806.125.985
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
351.314.390 103.378.132 241.731.764 62.473.193
Satışların Maliyeti
-219.501.602 -43.182.919 -142.958.875 -26.226.727
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.812.788 60.195.213 98.772.889 36.246.466
BRÜT KAR (ZARAR)
131.812.788 60.195.213 98.772.889 36.246.466
Genel Yönetim Giderleri
13 -11.989.509 -3.779.192 -5.148.249 -1.280.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 290.247.976 63.423.027 120.137.710 20.915.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -88.052.046 -15.494.644 -56.623.582 -7.866.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
322.019.209 104.344.404 157.138.768 48.014.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 90.436 648.767.604 25.602 30.586.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
322.109.645 753.112.008 157.164.370 78.601.167
Finansman Gelirleri
16 224.946.537 22.968.363 108.437.004 13.534.902
Finansman Giderleri
16 -301.529.915 -180.138.386 -111.387.312 -75.906.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
245.526.267 595.941.985 154.214.062 16.229.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.812.147 3.027.383 8.584.207 -3.890.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 6.812.147 3.027.383 8.584.207 -3.890.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
252.338.414 598.969.368 162.798.269 12.338.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
252.338.414 598.969.368 162.798.269 12.338.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.641.643 0 47.573.125 0
Ana Ortaklık Payları
181.696.771 598.969.368 115.225.144 12.338.741
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 2,84000000 9,36000000 1,80000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.934 594.479.112 -122.925 416.758.073
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 594.340.343 0 416.675.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -26.167 180.219 -153.656 107.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.233 -41.450 30.731 -24.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.233 -41.450 30.731 -24.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-139.072.335 28.435.345 -65.434.102 3.235.483
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.840.419 36.929.019 -78.206.351 4.201.926
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-173.840.419 36.929.019 -78.206.351 4.201.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.768.084 -8.493.674 12.772.249 -966.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.768.084 -8.493.674 12.772.249 -966.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.093.269 622.914.457 -65.557.027 419.993.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.245.145 1.221.883.825 97.241.242 432.332.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.754.047 0 26.404.132 0
Ana Ortaklık Payları
87.491.098 1.221.883.825 70.837.110 432.332.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054758
BIST