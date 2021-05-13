***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.03.2021Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 ÇukurambarGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,5 - 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,8 - Şirketimizin Kar Payı Dağıtımı Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,10 - Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,11 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,13 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,14 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,15 - Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2021 tarihi saat 10.30 da Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Esenboğa Elektrik Hazır Bulunananlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Esenboğa Elektrik Tutanak.pdf - TutanakEK: 3 Esenboğa Ordinary General Assembly Meetin Minutes.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936451BIST