***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 18:38
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 06.04.2022
Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çukurambar
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2021 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'ünci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanmasına,
15 - 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanmasına,
16 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ESENBOĞA 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esenboğa Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esenboğa Davet Metni EN.pdf - İlan Metni
EK: 4 Esenboğa Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Esenboğa Gündem EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Esenboğa Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Esenboğa Vekaletname EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2022 tarihi saat 08.30'da Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Esenboga Hazır Bulunanlar Listesi_1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Esenboğa Toplantı Tutanagı_1.pdf - Tutanak
EK: 3 Esenboga Meeting Minutes of Ordinary_1.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2022 tarihinde yapılan, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilerek, 5 Mayıs 2022 tarih ve 10571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026827
BIST