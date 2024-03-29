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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

29.03.2024 19:04
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26.08.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizin 26.08.2022 tarih 2022/24 sayılı pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve 15.02.2023 tarih 2023/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programı kapsamında şirketimizin almış olduğu payların, 2.473.437 TL nominal değerli ESEN paylarını ilişkili taraf olan Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ŞENEL'e, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Payları İçin İşlem Fiyatı kuralına uygun olarak ve bu standartlar çerçevesinde, kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmadan 19,00 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleşmiştir. Satış sonrasında şirketimiz 6.145.660 TL kazanç sağlamıştır.
Bu işlem sonucunda Yusuf ŞENEL'in Şirketimiz sermayesindeki payı %5,04'e yükselmiştir. Satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şirketimizin geri alınan paylarını toplamı 3.141.894'den 668.457'ye gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %1,2084'den %0,2571'e düşmüştür.
30.12.2022 tarihinde gerçekleşen toptan alış satış işlemi ile birlikte bu işlemlerden Şirketimizin toplam kazancı 39.841.674,55 TL'dir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ESEN 29/03/2024 2.473.437 % 1,2084 19 % 0,2571 6.145.660 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264498


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ISSEN 11,11 17.043.890 % 10,00  
LIDER 78,65 264.681.997 % 10,00  
NETAS 87,45 25.096.401 % 10,00  
VANGD 23,98 16.090.832 % 10,00  
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Frank 36,3315 36,5136 % 1,33  
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Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
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Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
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