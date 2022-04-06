***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait "Kar Payı Dağıtım Politikası" ekte sunulmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016674BIST