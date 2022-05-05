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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2022 18:16
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 23.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A Grubu Pay Sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A Grubu Pay Sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 Peşin 0,1200000 12 0 0,1200000 12
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 Peşin 0,1200000 12 10 0,1080000 10,8

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 10.08.2022 10.08.2022 12.08.2022 11.08.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 0 0
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 0 0

Ek Açıklamalar
23.03.2022 ve 06.04.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 29.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esenboğa Elektrik Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf
EK: 2 Esenboğa Elektrik Dividend Distribution Table 2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 24.684,18
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.030.547.348 11.214.038,59
4. Vergiler ( - ) -5.595.427 -2.518.116,78
5. Net Dönem Kârı 980.556.198 8.695.921,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 434.796,09 434.796,09
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 980.121.401,91 8.261.125,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 980.121.401,91 8.261.125,72
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 633.758,63
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 980.755.160,54
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.680.000
* Nakit 7.680.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 448.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 971.993.401,9
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 480.000 0,05 0,12 12
B Grubu 6.480.000 0,66 0,108 10,8
TOPLAM 6.960.000 0,71 0,10875 10,875

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem karı 1.024.951.921 (1.030.547.348-5.595.427) TL olup, bu tutarın 44.395.723 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 980.556.198 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026744


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Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,36 22,38 -0,15  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 -0,02  
B. Petrol 113 113 1,64  
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