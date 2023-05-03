***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
03.05.2023 18:12
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125361
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1125361
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 69,7
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
10/04/2023 0 % 70,43 % 0,63 % 69,8 Yatırımcı İlişkileri < Genel Kurul Genel Kurulda Yöneltilen Soru bulunmamaktadır. 12 37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135301
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146434
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1296
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5630
En Düşük
21,3838
17:581.267,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.267,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4733
|19,4781
|% 0,08
|
|Euro
|21,5224
|21,5382
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,3717
|24,4940
|% 0,75
|
|Frank
|21,8769
|22,0087
|% 0,83
|
|Riyal
|5,1770
|5,2030
|% 0,07
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|6,12
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.479
|4.577
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.296
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,03
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|-2,88
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de