***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
03.11.2023 18:38
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214089
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,37
|Açılış
|: 7.674
|
|Önceki Kapanış
|: 7.664
|
7.582
En Yüksek
7.721
18:0528,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0555
|Açılış
|: 28,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3400
|
28,5820
En Düşük
28,2915
18:0530,4816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3161
|Açılış
|: 30,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,5909
En Düşük
30,0056
18:051.818,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.818,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809,86
|
1.830,52
En Düşük
1.806,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|86,90
|307.778.098
|% 10,00
|
|ACSEL
|124,30
|86.092.027
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.262,70
|13.214.168
|% 10,00
|
|OBASE
|36,74
|104.860.720
|% 10,00
|
|EKIZ
|59,40
|6.473.285
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.699,00
|52.004.691
|% -10,00
|
|MEKAG
|49,92
|128.159.849
|% -9,97
|
|CMBTN
|1.658,10
|88.270.414
|% -8,39
|
|DOFER
|32,72
|114.722.397
|% -7,88
|
|TUREX
|28,70
|73.083.090
|% -7,66
|
|THYAO
|225,70
|10.436.201.316
|% 1,21
|
|TUPRS
|149,60
|7.062.275.928
|% 1,42
|
|SASA
|45,98
|4.207.562.295
|% 3,84
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EREGL
|37,40
|2.779.570.336
|% 0,05
|
|ZOREN
|5,30
|911.949.737
|% 2,91
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,58
|1.128.028.184
|% -0,75
|
|VRGYO
|19,85
|2.448.510.586
|% -4,38
|
|ODAS
|11,47
|1.288.538.567
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3770
|28,3801
|% 0,20
|
|Euro
|30,4286
|30,4816
|% 1,05
|
|Sterlin
|35,0376
|35,2133
|% 1,59
|
|Frank
|31,4425
|31,6319
|% 0,90
|
|Riyal
|7,5432
|7,5810
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|931,04
|937,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.120,11
|1.124,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,09
|85,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,42
|1.992,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58VAKBN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 070, 475 adet işlem
-
17:57TETMT
Yüzde 5.70 oranında artışla 2, 800.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835 adet işlem
-
17:55KRONT
Yüzde 5.30 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 598 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 0.61 ) 6, 674
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IDEAS, VANGD, ORMA, BALAT, MARTI, EUKYO, BRKSN, KSTUR, MARKA