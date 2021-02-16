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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2021 08:49



***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Cem GÖÇMEN'in yerine Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın genel müdür olarak getirilmesine ve ayrıca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909804


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