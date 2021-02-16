***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 08:49
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Cem GÖÇMEN'in yerine Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın genel müdür olarak getirilmesine ve ayrıca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909804
BIST
10:051.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,77
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.571
En Düşük
1.569
10:056,9182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0460
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9112
10:058,4011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0535
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
10:05405,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,35
|Açılış
|: 405,89
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler10:05
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|5.322.882
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|ERBOS
|78,35
|21.668.344
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|PKENT
|1.716,10
|173.560
|% -5,20
|
|SASA
|40,30
|134.627.736
|% 6,44
|
|KOZAL
|149,10
|111.523.160
|% 0,27
|
|IPEKE
|16,69
|70.472.768
|% 1,95
|
|GUBRF
|76,10
|66.984.376
|% 4,03
|
|TCELL
|17,25
|51.827.756
|% 0,70
|
|IHLAS
|1,09
|11.677.020
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,49
|9.762.469
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|25.043.122
|% 0,25
|
|PETKM
|5,13
|31.056.781
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,68
|9.779.730
|% -0,59
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9142
|6,9182
|% -0,66
|
|Euro
|8,3943
|8,4011
|% -0,63
|
|Sterlin
|9,6147
|9,6629
|% -0,41
|
|Frank
|7,7552
|7,8019
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8398
|1,8490
|% -0,61
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,01
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,23
|
Seans Raporu
10:05
daha fazla
-
10:16ERBOS
Yüzde 7.44 oranında artışla 76.55 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 741 adet işlem
-
10:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EKGYO, BIMAS
-
10:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, GUBRF, KOZAL
-
10:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 1 artarak (% 0.45 ) 1, 376
-
10:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, NIBAS, ISKPL, BALAT, CASA