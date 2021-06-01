***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.05.2021 tarihinde 23:22 saatinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ilişkin finansal raporun ekinde yer alan Konsolide Finansal raporlar doğru şekilde girilmiş olup Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama kısmında girilen tablolarda sehven ana ortaklığımız olan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin tabloları girilmiştir. Sehven girilen bilgiler 01.06.2021 tarihinde düzeltilecek olup. Şirketimize ait 31.03.2021 taihli finansal Rapor ve dipnotlar ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939222BIST