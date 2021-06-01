***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 02:01
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2021 tarihinde 23:22 saatinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ilişkin finansal raporun ekinde yer alan Konsolide Finansal raporlar doğru şekilde girilmiş olup Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama kısmında girilen tablolarda sehven ana ortaklığımız olan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin tabloları girilmiştir. Sehven girilen bilgiler 01.06.2021 tarihinde düzeltilecek olup. Şirketimize ait 31.03.2021 taihli finansal Rapor ve dipnotlar ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939222
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,4972
En Düşük
8,4902
18:0510,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,3971
En Düşük
10,3850
18:05520,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,61
|Açılış
|: 520,65
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4837
|8,4969
|% 0,06
|
|Euro
|10,3780
|10,3971
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0232
|12,0835
|% -0,77
|
|Frank
|9,4071
|9,4637
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2569
|2,2682
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,78
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,19
|