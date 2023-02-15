***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. sürdürülebilirlik hedefleri ile uygulamaları ve 2022-2026 dönemi stratejileri doğrultusunda, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmesini teşvik eden insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113663BIST