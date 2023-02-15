***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 18:42
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. sürdürülebilirlik hedefleri ile uygulamaları ve 2022-2026 dönemi stratejileri doğrultusunda, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmesini teşvik eden insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113663
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1085
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1022
18:051.111,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.111,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.109,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8465
|18,8505
|% 0,08
|
|Euro
|20,1169
|20,1273
|% -0,54
|
|Sterlin
|22,5610
|22,6741
|% -1,32
|
|Frank
|20,2922
|20,4145
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,75
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,26
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.554
|7.626
|-92,00
|
|Yarım
|3.690
|3.732
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.866
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA