***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2019 yılında başlatmış olduğu sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamaları ile bu kapsamda yürüttüğü ESG çalışmaları sürecini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde Refinitiv ile birlikte raporlamaktadır. 2021 ESG puan kriterleri kapsamında 2023 yılının 2. Çeyreğinde BIST Sürdürülebilirlik endeksine giren şirketimiz, devam ettiği ESG çalışmalarında önemli bir gelişme daha sağlayarak 2021 yılı değerlendirmelerine göre B olan ESG skorunu, 2022 yılı değerlendirmelerine göre A'ya yükseltmiştir.Şirketimiz en yüksek ESG uygulamaları skoru olan A+ hedeflemekte ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152919BIST