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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.09.2022 19:03
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.09.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 108.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.09.2022 102.661 0,16 39,966 0
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.09.2022 210.000 0,328 39,946 102.661
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.09.2022 55.243 0,086 39,808 312.661
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.09.2022 26.608 0,042 40,091 367.904

Ek Açıklamalar
26.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 20.09.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
20.09.2022 tarihinde 40,08 - 40,10 TL fiyat aralığından (Ortalama 40,091) 26.608 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 394.512 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,6164)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064324


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