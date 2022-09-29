***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.09.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 108.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.09.2022 102.661 0,16 39,966 0B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.09.2022 210.000 0,328 39,946 102.661B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.09.2022 55.243 0,086 39,808 312.661B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.09.2022 26.608 0,042 40,091 367.904B Grubu, ESEN, TREESEN00024 28.09.2022 11.214 0,018 41,49 394.512B Grubu, ESEN, TREESEN00024 29.09.2022 310.288 0,485 41,149 405.726Ek Açıklamalar26.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 29.09.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.29.09.2022 tarihinde 40,80 - 41,94 TL fiyat aralığından (Ortalama 41,1492) 310.288 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 716.014 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,1188)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066230BIST