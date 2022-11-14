***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.11.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 108.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.09.2022 102.661 0,16 39,966 0B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.09.2022 210.000 0,328 39,946 102.661B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.09.2022 55.243 0,086 39,808 312.661B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.09.2022 26.608 0,042 40,091 367.904B Grubu, ESEN, TREESEN00024 28.09.2022 11.214 0,018 41,49 394.512B Grubu, ESEN, TREESEN00024 29.09.2022 310.288 0,485 41,149 405.726B Grubu, ESEN, TREESEN00024 30.09.2022 22.887 0,036 42,368 716.014B Grubu, ESEN, TREESEN00024 03.10.2022 35.794 0,056 45,328 738.901B Grubu, ESEN, TREESEN00024 04.10.2022 2.000 0,003 46,849 774.695B Grubu, ESEN, TREESEN00024 05.10.2022 2.000 0,003 47,332 776.695B Grubu, ESEN, TREESEN00024 06.10.2022 2.000 0,003 47,465 778.695B Grubu, ESEN, TREESEN00024 07.10.2022 4.305 0,007 47,207 780.695B Grubu, ESEN, TREESEN00024 10.10.2022 2.000 0,003 47,649 785.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 11.10.2022 2.000 0,003 48,464 787.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 12.10.2022 2.000 0,003 47,762 789.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.10.2022 2.000 0,003 48,918 791.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.10.2022 2.000 0,003 48,92 793.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 17.10.2022 40.389 0,063 50,006 795.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 18.10.2022 2.000 0,003 52,765 835.389B Grubu, ESEN, TREESEN00024 19.10.2022 2.000 0,003 57,734 837.389B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.10.2022 2.000 0,003 57,611 839.389B Grubu, ESEN, TREESEN00024 21.10.2022 1.500 0,002 62,097 841.389B Grubu, ESEN, TREESEN00024 24.10.2022 1.500 0,002 58,075 842.889B Grubu, ESEN, TREESEN00024 25.10.2022 1.500 0,002 58,07 844.389B Grubu, ESEN, TREESEN00024 26.10.2022 2.111 0,003 61,988 845.889B Grubu, ESEN, TREESEN00024 27.10.2022 1.500 0,002 60,36 848.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 28.10.2022 1.000 0,002 59,625 849.500B Grubu, ESEN, TREESEN00024 31.10.2022 1.500 0,002 59,414 850.500B Grubu, ESEN, TREESEN00024 01.11.2022 1.500 0,002 59,409 852.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 02.11.2022 1.500 0,002 60,765 853.500B Grubu, ESEN, TREESEN00024 03.11.2022 1.500 0,002 64,814 855.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 04.11.2022 1.500 0,002 63,918 856.500B Grubu, ESEN, TREESEN00024 07.11.2022 1.000 0,002 65,546 858.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 08.11.2022 1.000 0,002 66,029 859.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.11.2022 1.000 0,002 65,162 860.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 10.11.2022 1.000 0,002 61,776 861.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 11.11.2022 1.000 0,002 67,892 862.000B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.11.2022 1.000 0,002 69,93 863.000Ek Açıklamalar26.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 14.11.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.14.11.2022 tarihinde 68,85 - 69,95 TL fiyat aralığından (Ortalama 69,9295) 1.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 864.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,35)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079881BIST