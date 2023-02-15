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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2023 12:44
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

TREESEN00024 30.01.2023 1.504 0,002 66,718 1.036.978
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 31.01.2023 1.518 0,002 66,379 1.038.482
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 01.02.2023 1.560 0,002 64,138 1.040.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 02.02.2023 134.627 0,21 62,34 1.041.560
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 03.02.2023 1.498 0,002 66,832 1.176.187
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 06.02.2023 1.550 0,002 64,541 1.177.685
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 07.02.2023 51.635 0,081 59,262 1.179.235

Ek Açıklamalar
Şirketin 26 Ağustos 2022 tarih ve 2022/24 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Pay geri alımına ilişkin azami pay sayısının 3.000.000 adet (3.000.000,00 TL nominal), pay geri alımı için ayrılacak olan fonun 108.000.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevcut programa ilave olarak geri alım yapabilmesine,
Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 5.250.000 adet (5.250.000,00 TL nominal) olarak revize edilmesine,
Pay geri alımı için ayrılan 108.000.000,00 TL'lik fona ilave olarak öz kaynaklarından karşılanmak üzere 142.000.000,00 TL fon yaratılarak 250.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113500


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