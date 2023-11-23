***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2023 08:31
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili'ne İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 260.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 4.000.000 9.310.014,320 232,75035 2.939.985,680 73,49964 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 Nâma
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 60.000.000 139.650.214,840 232,75035 44.099.785,160 73,49964 B Grubu B Grubu, ESEN, TREESEN00024 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 64.000.000 148.960.229,160 232,75035 47.039.770,840 73,49964
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 148.543.297,84
Geçmiş Yıl Karları (TL) 416.931,32
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.03.2023 tarihli kararı kapsamında
Şirketimizin, 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 47.039.770,84 TL'si kar payı ve 148.960.229,16 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 196.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.
Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 22.11.2023 tarih 2023/74 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESEN Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf
EK: 2 ESEN Article_Association_CMB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219478
BIST