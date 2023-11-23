***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili'ne İlişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 260.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 4.000.000 9.310.014,320 232,75035 2.939.985,680 73,49964 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 NâmaB Grubu, ESEN, TREESEN00024 60.000.000 139.650.214,840 232,75035 44.099.785,160 73,49964 B Grubu B Grubu, ESEN, TREESEN00024 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 64.000.000 148.960.229,160 232,75035 47.039.770,840 73,49964İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 148.543.297,84Geçmiş Yıl Karları (TL) 416.931,32Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 22.11.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.03.2023 tarihli kararı kapsamındaŞirketimizin, 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 47.039.770,84 TL'si kar payı ve 148.960.229,16 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 196.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 22.11.2023 tarih 2023/74 sayılı bültende yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESEN Esas Sozlesme Tadil Metni.pdfEK: 2 ESEN Article_Association_CMB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219478BIST