***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 310000000 310000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYSF ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14725000 14725000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSNL ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14250000 14250000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkULUS ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14185000 14185000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSAF AKÇE ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14000000 14000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 13500000 13500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkASED DANIŞMANLIK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 13500000 13500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6700000 6700000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkDESTİ GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6675000 6675000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL1GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6500000 6500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSARIGES ENERJİ İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6300000 6300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6250000 6250000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL8GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6150000 6150000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMAVİGES ENERJİ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6150000 6150000 6100000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOZOK GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 6000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL6GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 6000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL7GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 6000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇAPANOĞLU GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5650000 5650000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 5600000 5600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYOZGAT GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5500000 5500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSORGUN GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5150000 5150000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARGÜN 13 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4500000 4500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSERRA GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM VE SATIŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4500000 4500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARGÜN 1 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 100000 100000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER4GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907964BIST