***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2021 19:57
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 310000000 310000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
YSF ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14725000 14725000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SNL ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14250000 14250000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ULUS ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14185000 14185000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SAF AKÇE ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14000000 14000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 13500000 13500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ASED DANIŞMANLIK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 13500000 13500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6700000 6700000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DESTİ GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6675000 6675000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL1GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6500000 6500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SARIGES ENERJİ İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6300000 6300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6250000 6250000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL8GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6150000 6150000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MAVİGES ENERJİ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6150000 6150000 6100000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
BOZOK GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 6000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL6GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 6000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL7GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 6000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ÇAPANOĞLU GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5650000 5650000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 5600000 5600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
YOZGAT GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5500000 5500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SORGUN GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5150000 5150000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGÜN 13 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4500000 4500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SERRA GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM VE SATIŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4500000 4500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGÜN 1 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 100000 100000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER4GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907964
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