***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2021 23:47
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Pazar Mah. Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARA
YSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARA
AGAH - 3 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 21 Ada Akyurt ANKARA
AGAH-1, ULUS1 ve SAF AKÇE-1 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 27 Ada Akyurt ANKARA
YSF-2, SNL-2 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 26 Ada Akyurt ANKARA
AGAH-2, ULUS-2 ve SAF AKÇE-2 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3724 Parsel 92 Ada Akyurt ANKARA
YSF-3 ve SNL-3 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3727 Parsel 1 Ada Akyurt ANKARA
ULUS-3 ve SAF AKÇE-3 GES: Kapaklı Köyü Arpalık Uzunoğlu Mevkii 204 Ada 47 Parsel Çubuk ANKARA
KAZAN-1-2-3 GES: Çalta Mah. 120 Ada 3 Parsel Kahramankazan ANKARA
ASLAN-1 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 1 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
ASLAN-2 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
ASLAN-3 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 117 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
RAMGES GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 44 Parsel Sorgun YOZGAT
KARAKAYA-4-5 GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 45 Parsel Sorgun YOZGAT
GÜL-1-2-3-5-6-7 GES: Çayırlık Köyü 220 Ada 2-3 Parsel Merkez NEVŞEHİR
GÜL-8, MAVİGES VE SARIGES: Çayırlık Köyü 140 Ada 24-25 Parsel Merkez NEVŞEHİR
ASED-1-2-3 GES: Yüreğil Köyü 2979-2980 parsel Dazkırı AFYON
ŞEVVAL GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2648 Parsel Söğüt Bilecik
SERRA GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2650 Parsel Söğüt Bilecik
KURAL-1-2 GES VE MARAL-2-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1453 Parsel Sinanpaşa AFYON
KURAL-3 GES VE MARAL-3 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 1653 Parsel Sinanpaşa AFYON
KURAL-4 GES, MARAL-4 GES SORAL GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1711 Parsel Sinanpaşa AFYON
KURAL-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1688 Parsel Sinanpaşa AFYON
MARAL-1 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 495 Parsel Sinanpaşa AFYON
TYT GES, HKN GES, MBE GES, NBD GES, SFS GES, ATS GES, EDS GES: Yazıbelen Mah. 2137 - 2139 Parsel Selçuklu KONYA
LAURUS GES, ULMUS GES, TİLİA GES, NERİUM GES, MALUS GES, KALMİA GES, HEDERA GES, SORBUS GES, ZELKOVA GES, BETULA GES: Tursunlu Köyü 1252 Parsel Tuzlukçu KONYA
KİNESİS A.Ş., KİNESİS LTD., KİNESİS DES, ÇAYÖREN: Karyağdı Mah. 7 Ada 286 Parsel Elmalı ANTALYA
EKONOVA GES, EKOFOTON GES, EKOSUN GES, ARTAN GES: Kıranharmanı Mah. 1 Ada 140168-140169-140170 Parsel Polatlı ANKARA
KİNESİS GES, ÇAYÖREN GES, KİNESİS DES GES:Paşakadın Köyü 2491 Parsel Sivrihisar ESKİŞEHİR
GÖKSU 7 GES 2-3, GÖKSU 8 GES 2-3, GÖKSU 9-10-11-12-13-14 GES: Memişli Köyü 16211-16212 Parsel Çukurova ADANA
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 310000000 310000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ATSGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 350000 350000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ELMALI DES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 181000 181000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
EKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 57000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ZELKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923127
BIST