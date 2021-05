***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Pazar Mah. Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARAYSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARAAGAH - 3 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 21 Ada Akyurt ANKARAAGAH-1, ULUS1 ve SAF AKÇE-1 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 27 Ada Akyurt ANKARAYSF-2, SNL-2 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 26 Ada Akyurt ANKARAAGAH-2, ULUS-2 ve SAF AKÇE-2 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3724 Parsel 92 Ada Akyurt ANKARAYSF-3 ve SNL-3 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3727 Parsel 1 Ada Akyurt ANKARAULUS-3 ve SAF AKÇE-3 GES: Kapaklı Köyü Arpalık Uzunoğlu Mevkii 204 Ada 47 Parsel Çubuk ANKARAKAZAN-1-2-3 GES: Çalta Mah. 120 Ada 3 Parsel Kahramankazan ANKARAASLAN-1 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 1 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-2 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-3 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 117 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATRAMGES GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 44 Parsel Sorgun YOZGATKARAKAYA-4-5 GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 45 Parsel Sorgun YOZGATGÜL-1-2-3-5-6-7 GES: Çayırlık Köyü 220 Ada 2-3 Parsel Merkez NEVŞEHİRGÜL-8, MAVİGES VE SARIGES: Çayırlık Köyü 140 Ada 24-25 Parsel Merkez NEVŞEHİRASED-1-2-3 GES: Yüreğil Köyü 2979-2980 parsel Dazkırı AFYONŞEVVAL GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2648 Parsel Söğüt BilecikSERRA GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2650 Parsel Söğüt BilecikKURAL-1-2 GES VE MARAL-2-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1453 Parsel Sinanpaşa AFYONKURAL-3 GES VE MARAL-3 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 1653 Parsel Sinanpaşa AFYONKURAL-4 GES, MARAL-4 GES SORAL GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1711 Parsel Sinanpaşa AFYONKURAL-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1688 Parsel Sinanpaşa AFYONMARAL-1 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 495 Parsel Sinanpaşa AFYONTYT GES, HKN GES, MBE GES, NBD GES, SFS GES, ATS GES, EDS GES: Yazıbelen Mah. 2137 - 2139 Parsel Selçuklu KONYALAURUS GES, ULMUS GES, TİLİA GES, NERİUM GES, MALUS GES, KALMİA GES, HEDERA GES, SORBUS GES, ZELKOVA GES, BETULA GES: Tursunlu Köyü 1252 Parsel Tuzlukçu KONYAKİNESİS A.Ş., KİNESİS LTD., KİNESİS DES, ÇAYÖREN: Karyağdı Mah. 7 Ada 286 Parsel Elmalı ANTALYAEKONOVA GES, EKOFOTON GES, EKOSUN GES, ARTAN GES: Kıranharmanı Mah. 1 Ada 140168-140169-140170 Parsel Polatlı ANKARAKİNESİS GES, ÇAYÖREN GES, KİNESİS DES GES:Paşakadın Köyü 2491 Parsel Sivrihisar ESKİŞEHİRGÖKSU 7 GES 2-3, GÖKSU 8 GES 2-3, GÖKSU 9-10-11-12-13-14 GES: Memişli Köyü 16211-16212 Parsel Çukurova ADANAÖZMEN-1 GES: Avşar mahallesi Avşarönü Mevkii 109 Ada 609 Parsel Milas MUĞLABağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 310000000 310000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 12500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkATSGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 350000 350000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkELMALI DES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 181000 181000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkEKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 57000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkZELKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık