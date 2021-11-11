***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2021 19:07
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 310000000 TRY 75,61 Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 86951500 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 58219700 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 52927000 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 12853700 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 9451250 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 88464 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977203
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:059,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0399
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0613
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:05590,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,56
|Açılış
|: 590,90
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
|
|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|THYAO
|17,72
|1.956.486.821
|% -2,26
|
|TUPRS
|156,50
|1.713.390.937
|% -0,89
|
|SISE
|9,47
|1.335.859.279
|% -1,04
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,08
|932.694.127
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,04
|393.524.567
|% -3,32
|
|ODAS
|1,51
|276.174.371
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8779
|9,8814
|% 0,41
|
|Euro
|11,3409
|11,3592
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1731
|13,2392
|% 0,12
|
|Frank
|10,6832
|10,7475
|% 0,10
|
|Riyal
|2,6247
|2,6379
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,05
|
|Altın Gr.
|591
|591
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
-
17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
-
17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem