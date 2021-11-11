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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2021 19:07
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 310000000 TRY 75,61 Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 86951500 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 58219700 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 52927000 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 12853700 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 9451250 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 88464 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977203


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DOBUR 102,30 25.276.182 % 10,00  
OZRDN 8,47 31.021.127 % 10,00  
DOAS 41,52 119.598.763 % 9,96  
ATATP 53,00 99.957.632 % 9,96  
OYLUM 8,85 20.074.366 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,8779 9,8814 % 0,41  
Euro 11,3409 11,3592 % 0,54  
Sterlin 13,1731 13,2392 % 0,12  
Frank 10,6832 10,7475 % 0,10  
Riyal 2,6247 2,6379 % 0,32  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 8,05  
Altın Gr. 591 591 5,01  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 0,46  
Gümüş Gr. 8,00 8,00 0,19  
B. Petrol 83,05 83,05 0,41  
Seans Raporu 18:05
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