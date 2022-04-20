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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2022 18:56
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 310000000 TRY 75,61 Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 86951500 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 58219700 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 52927000 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 18902500 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 9451250 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları 10000000 7561000 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 88464 TRY 75,61 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022412


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ALCAR 333,40 118.602.323 % 10,00  
MANAS 27,38 83.459.400 % 9,96  
DAGI 3,54 50.885.072 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.616.766 % 9,90  
NATEN 69,15 317.799.266 % 9,67  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6640 14,6829 % 0,22  
Euro 15,9145 15,9248 % 0,69  
Sterlin 19,0948 19,1905 % 0,58  
Frank 15,3989 15,4917 % 0,51  
Riyal 3,9009 3,9205 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 4,49  
Altın Gr. 921 921 2,41  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 0,01  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 0,02  
B. Petrol 107 107 0,19  
Seans Raporu 18:05
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