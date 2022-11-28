***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 311047000 TRY 75,865 Bağlı OrtaklıkESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimi İle Bataryalı Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 87244750 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 58416050 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 53105500 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 18966250 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 9483125 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı OrtaklıkENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları 10000000 7586500 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 88.762,05 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082688BIST