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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2022 18:16
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 311047000 TRY 75,865 Bağlı Ortaklık
ESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimi İle Bataryalı Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 87244750 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 58416050 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 53105500 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 18966250 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 9483125 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları 10000000 7586500 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 88.762,05 TRY 75,865 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082688


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IDEAS 44,00 19.279.252 % 10,00  
BASCM 5,06 1.486.392 % 10,00  
SEGYO 3,52 115.831.335 % 10,00  
EUYO 4,07 4.043.688 % 10,00  
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Altın Ons 1.740 1.742 0,97  
Altın Gr. 1.042 1.044 1,38  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.966 7.046 10,00  
Yarım 3.378 3.445 5,00  
Çeyrek 1.684 1.722 3,00  
Gümüş.Ons 20,92 20,98 0,01  
Gümüş Gr. 12,54 12,58 0,03  
B. Petrol 83,25 83,25 -0,02  
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