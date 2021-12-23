***ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2021 09:06
***ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ESEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985582
BIST
16:371.803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:3711,4534
En Yüksek
|Değişim
|: -6,04%
|| -0,7365
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:3712,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -6,22%
|| -0,8611
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:37662,39
En Yüksek
|Değişim
|: -6,42%
|| -45,41
|Açılış
|: 662,39
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PENTA
|359,70
|32.234.980
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.085.710
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.343.719
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|METRO
|1,58
|97.016.495
|% 9,72
|
|GSDHO
|2,70
|201.523.107
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.653.692
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.429.060
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.310.132
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,84
|3.370.718.001
|% -0,34
|
|SISE
|12,75
|2.619.596.925
|% -3,99
|
|EREGL
|25,40
|2.089.133.242
|% -0,16
|
|THYAO
|18,92
|1.598.380.142
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,94
|1.511.951.866
|% -3,87
|
|YKBNK
|3,57
|1.482.139.519
|% 2,59
|
|GARAN
|11,84
|3.370.718.001
|% -0,34
|
|SISE
|12,75
|2.619.596.925
|% -3,99
|
|DOHOL
|2,73
|486.347.304
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,94
|1.511.951.866
|% -3,87
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4590
|11,4847
|% -5,79
|
|Euro
|12,9621
|13,0249
|% -5,89
|
|Sterlin
|15,0056
|15,0809
|% -7,68
|
|Frank
|12,1366
|12,2097
|% -8,19
|
|Riyal
|2,9775
|2,9924
|% -8,09
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,79
|
|Altın Gr.
|645
|645
|-62,59
|
|Cumhuriyet
|4.288
|4.353
|-552,00
|
|Tam
|4.269
|4.394
|-544,40
|
|Yarım
|2.063
|2.125
|-263,34
|
|Çeyrek
|1.035
|1.063
|-131,67
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,14
|8,15
|-0,80
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|0,29
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TAVHL, SASA
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, SAHOL
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.42 ) 1, 596
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, METRO, GLCVY, TETMT
-
16:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOCO, NIBAS, GSDHO, EPLAS, PRKAB, DZGYO, DOBUR