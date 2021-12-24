***ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2021 09:12
***ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ESEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985913
BIST
16:131.860
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 55,10
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.861
En Düşük
1.809
16:1311,6374
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,3477
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
16:1313,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 0,4341
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
16:13680,33
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 23,69
|Açılış
|: 680,33
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:12
|RAYSG
|13,55
|2.205.231
|% 9,98
|
|ARENA
|12,58
|13.268.977
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|ADEL
|26,96
|5.590.522
|% 9,95
|
|NIBAS
|11,96
|37.167.691
|% 9,93
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.934.909
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|161.578.504
|% -9,49
|
|RODRG
|19,50
|5.336.263
|% -7,58
|
|SISE
|13,55
|1.913.950.420
|% 5,12
|
|EREGL
|27,64
|1.777.418.672
|% 4,78
|
|THYAO
|20,28
|1.434.375.437
|% 5,57
|
|GARAN
|11,68
|1.208.832.617
|% -0,51
|
|SASA
|46,92
|1.091.496.241
|% 8,41
|
|YKBNK
|3,52
|558.476.929
|% -1,68
|
|SISE
|13,55
|1.913.950.420
|% 5,12
|
|KRDMD
|9,22
|1.059.640.812
|% 3,48
|
|METRO
|1,43
|161.578.504
|% -9,49
|
|GARAN
|11,68
|1.208.832.617
|% -0,51
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6405
|11,6454
|% 3,15
|
|Euro
|13,1475
|13,2729
|% 3,43
|
|Sterlin
|15,5997
|15,6780
|% 3,28
|
|Frank
|12,6460
|12,7222
|% 3,22
|
|Riyal
|3,0978
|3,1133
|% 3,35
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|678
|679
|21,94
|
|Cumhuriyet
|4.547
|4.615
|168,00
|
|Tam
|4.518
|4.649
|160,45
|
|Yarım
|2.184
|2.249
|77,62
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|38,80
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,61
|8,63
|0,32
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
16:12
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-
16:27XU100
Endeks 1, 861 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 06 üstünde . İşlem hacmi 18, 511.00 milyon TL de
-
16:26ORCAY
Yüzde 6.81 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 534 adet işlem
-
16:25ORCAY
Yüzde 6.89 oranında artışla 26.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 501, 191 adet işlem
-
16:24ASUZU
Yüzde 7.58 oranında artışla 34.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 272 adet işlem
-
16:23RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 097 adet işlem