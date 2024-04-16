***ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2024 09:08
***ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Naturel Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272477
BIST
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10:449.579
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -100,85
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4432,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0431
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4434,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0079
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:442.474,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -9,00
|Açılış
|: 2.474,19
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:42
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,88
|210.073.428
|% 9,62
|
|RYGYO
|33,08
|134.926.582
|% 7,96
|
|RYSAS
|46,68
|76.367.995
|% 6,87
|
|GRNYO
|11,61
|11.280.694
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|18.721.542
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|62.480.969
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,05
|3.410.594
|% -7,97
|
|ODINE
|75,80
|361.266.968
|% -6,30
|
|ENTRA
|15,34
|3.057.848.450
|% -4,72
|
|THYAO
|294,75
|1.688.957.149
|% -1,26
|
|ISCTR
|12,51
|1.363.946.233
|% -1,57
|
|YKBNK
|30,36
|1.302.497.163
|% -3,92
|
|KOZAL
|24,88
|934.904.755
|% 1,55
|
|ENTRA
|15,34
|3.057.848.450
|% -4,72
|
|ISCTR
|12,51
|1.363.946.233
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,90
|405.531.642
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,36
|1.302.497.163
|% -3,92
|
|KOZAL
|24,88
|934.904.755
|% 1,55
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4444
|32,4524
|% 0,13
|
|Euro
|34,4843
|34,4975
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,2512
|40,4530
|% -0,05
|
|Frank
|35,4288
|35,6064
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6264
|8,6696
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,37
|28,39
|% 0,66
|
|Platin
|964,51
|965,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,60
|1.021,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,46
|90,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,92
|2.371,22
|% 0,66
|