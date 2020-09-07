***ETILR* *A1CAP* *ALMAD* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***ETILR******A1CAP******ALMAD******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [ALMAD, ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAltınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. ortaklarından Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,68'ine tekabül eden toplam 5.962.356,75 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay (1 Lot=100 Adet hisse) için 1,27 TL fiyatla alıcı Mehmed Nureddin ÇEVİK'e Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satış işleminin 10.09.2020. tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873794BIST