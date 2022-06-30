***ETILR* *AGESA* *NUHCM* *TRCAS* *KONYA* *OYLUM* *KUTPO* *BLCYT* *DAPGM* *KRDMB* *RYGYO* *ECZYT* *DOKTA* *EGPRO* *EGGUB* *PKENT* *NATEN* *DENGE* *BTCIM*
30.06.2022 14:02
***ETILR******AGESA******NUHCM******TRCAS******KONYA******OYLUM******KUTPO******BLCYT******DAPGM******KRDMB******RYGYO******ECZYT******DOKTA******EGPRO******EGGUB******PKENT******NATEN******DENGE******BTCIM******KARTN******ALCTL******ARMDA******DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [AGESA, ALCTL, ARMDA, BLCYT, BTCIM, DAGHL, DAPGM, DENGE, DOKTA, ECZYT, EGGUB, EGPRO, ETILR, KARTN, KONYA, KRDMB, KUTPO, NATEN, NUHCM, OYLUM, PKENT, RYGYO, TRCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri nedeniyle 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri ekte yer almaktadır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040304
BIST
14:562.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -6,88
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:5616,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0442
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:5617,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0353
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:56968,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,79
|Açılış
|: 968,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:55
|RTALB
|7,46
|99.660.655
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,74
|7.846.070
|% 9,22
|
|BEYAZ
|9,69
|46.220.221
|% 8,27
|
|ISGYO
|13,93
|168.044.532
|% 7,15
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.277.080
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.291.753
|% -9,98
|
|BERA
|14,74
|404.582.436
|% -7,35
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|46,08
|2.653.859.684
|% -0,22
|
|SISE
|21,56
|2.495.294.883
|% 4,26
|
|EREGL
|26,98
|963.926.711
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,71
|808.367.175
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,98
|734.626.550
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,71
|808.367.175
|% 7,11
|
|ODAS
|2,83
|358.514.202
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,34
|525.957.821
|% 1,17
|
|SISE
|21,56
|2.495.294.883
|% 4,26
|
|TSKB
|1,97
|212.497.876
|% -2,48
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6685
|16,6798
|% 0,25
|
|Euro
|17,3298
|17,3553
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1261
|20,2270
|% 0,05
|
|Frank
|17,3249
|17,4293
|% -0,21
|
|Riyal
|4,4313
|4,4535
|% 0,19
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-11,92
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.466
|6.564
|-35,00
|
|Tam
|6.464
|6.552
|-89,00
|
|Yarım
|3.164
|3.204
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.601
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,84
|
Seans Raporu
14:55
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15:08DERIM
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 840 adet işlem
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15:07XU100
Endeks 2, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 20, 984.00 milyon TL de
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15:07DOCO
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 1, 384.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 909 adet işlem
-
15:06HEDEF
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 857 adet işlem
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15:03FRIGO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 638, 854 adet işlem