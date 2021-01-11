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GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETILR* *ALARK* *ISGYO* *TDGYO* *KUTPO* *ISMEN* *IHLAS* *SNGYO* *ASELS* *AKSUE* *ADESE* *SELEC* *POLHO* *SAMAT* *IPEKE* *DENGE* *SRVGY* *SISE* *AKGRT*

11.01.2021 13:57



***ETILR******ALARK******ISGYO******TDGYO******KUTPO******ISMEN******IHLAS******SNGYO******ASELS******AKSUE******ADESE******SELEC******POLHO******SAMAT******IPEKE******DENGE******SRVGY******SISE******AKGRT******FORMT******VKGYO******SANEL******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler SAMAT, AKGRT, AKSUE, ALARK, ASELS, IHLAS, IPEKE, ISGYO, KUTPO, SISE, VKGYO, ADESE, DENGE, ETILR, FORMT, ISMEN, LIDFA, POLHO, SELEC, SANEL, SNGYO, SRVGY, TDGYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. TRESRAY00013 SAMAT E 1.070.477,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI AKSIGORTA A.S. TRAAKGRT91O5 AKGRT E 51.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AKSU ENERJI VE TICARET A.S. TRAAKSUE91L2 AKSUE E 27.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ALARKO HOLDING A.S. TRAALARK91Q0 ALARK E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAASELS91H2 ASELS E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IHLAS HOLDING A.S. TRAIHLAS91D5 IHLAS E 185.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE ÜRETIM A.S. TRAIPMAT92D2 IPEKE E 24,624 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAISGYO91Q3 ISGYO E 200.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. TRAKUTPO91F9 KUTPO E 14.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 0,332 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAVKGYO91Q3 VKGYO E 368,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. TREADSE00015 ADESE E 9.936,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 8.275,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. TREEIBG00017 ETILR E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 0,772 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TREISMD00011 ISMEN E 26.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI LIDER FAKTORING A.S. TRELDFK00016 LIDFA E 41.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI POLISAN HOLDING A.S. TREPOHO00012 POLHO E 0,600 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. TRESLEC00014 SELEC E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. TRESNEL00011 SANEL E 1,896 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 1.426.050,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESRGY00010 SRVGY E 6.186,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETGYO00023 TDGYO E 38.602,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



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Frank 8,3271 8,3773 % 0,38  
Riyal 1,9783 1,9882 % 0,96  
daha fazla
15:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 0,15  
Altın Gr. 442 442 3,94  
Cumhuriyet 2.934 2.978 -35,00  
Tam 2.923 2.996 -27,18  
Yarım 1.413 1.449 -13,14  
Çeyrek 709 725 -6,57  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 -0,36  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,02  
B. Petrol 55,34 55,34 -0,65  
Seans Raporu 15:24
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