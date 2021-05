***ETILR* *ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/05/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üyeden MuafSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEtiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER / LOKANTALAR VE OTELLERSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi40.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.05.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı15.584.053,626 TLBeher Pay Fiyatı3,3047Toplam Tutar51.500.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)38,96Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)32,88İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1176Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı17.917.424Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmediVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/Ünvanıİzzettin Kaplan - M. Hilmi SoyluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Usulü Belirlenmesi NedeniyleDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 24.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1- Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu, iştirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 40.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 38,96'sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarından - Şirketimizin sahip olduğu 6.476.489,800 adet, 6.476.489,80 TL nominal değerdeki kısmı olan B grubu paylarının 4.274.483,268 adet, 4.274.483,27 TL nominal değerdeki payın 14.126.000,00 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya ve 2.202.006,532 adet, 2.202.006,53 TL nominal değerdeki payın ise 7.277.000,00 TL bedelle İzzettin Kaplan'a devredilmesine, - Bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 2.136.432,118 adet, 2.136.432,12 TL nominal değerdeki (A) grubu imtiyazlı payları ile 6.971.131,708 adet, 6.971.131,71 TL nominal değerdeki (B) grubu paylarından oluşan toplam 9.107.563,826 adet, 9.107.563,83 TL nominal değerdeki paylarından A grubu imtiyazlı paylarının 1.410.045,198 adet, 1.410.045,20 TL nominal değerdeki kısmının 4.659.888,00 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya, 726.386,920 adet, 726.386,92 TL nominal değerdeki kısmının 2.400.000,00 TL bedelle İzzettin Kaplan'a devredilmesine, B grubu paylarının 4.600.946,927 adet, 4.600.946,93 TL nominal değerdeki kısmının 15.205.112,00 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya, 2.370.184,781 adet, 2.370.184,78 TL nominal değerdeki kısmının 7.832.000,00 TL bedelle İzzettin Kaplan'a devredilmesine, 2- Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu, iştirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'ye ait toplam 15.584.053,626 adet 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarının toplam 51.500.000,00 TL bedelle devrine ilişkin şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş ile Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan arasında Hisse Alım Satım sözleşmesi tanzim edilmesine, 3- Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu toplam 15.584.053,626 adet, 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarının 33.991.000,00 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya ve 17.509.000,00 TL bedelle İzzettin Kaplan'a satışından kaynaklanan toplam 51.500.000,00 TL satış bedelinin Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan'dan peşin olarak tahsil edilmesine, 4- Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. paylarından 15.584.053,626 adet payın satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır. A) SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirme Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile ve Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranı: % 21,44 olduğu, b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının % 19,86 olduğu, c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranı % 22,40 olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre önemlilik ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir. B) SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirme Satın alan tarafın ilişkili taraf olmaması nedeniyle yapılan pay devir işlemi Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirilmemiştir. Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu payların satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937489BIST