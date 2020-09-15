***ETILR* *ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR******ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic..A.Ş., sermayesinin % 22,77'sine sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'ne ait toplam 2.812.500 TL nominal değerindeki paylarına ilişkin % 223,82 oranındaki bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 6.295.063,78 TL tutarındaki yeni pay alma haklarının (Rüçhan hakkı) tamamını 15.09.2020 tarihi (bugün) itibarıyla kullanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz, Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875119BIST