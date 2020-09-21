***ETILR* *ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR******ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, sermayesinin %10,54 'üne sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'ne ait toplam 2.000.000 TL nominal değerindeki paylarına ilişkin % 223,82 oranındaki bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 4.476.489,80 TL tutarındaki yeni pay alma haklarının (Rüçhan hakkı) tamamını 21.09.2020 tarihi (bugün) itibarıyla kullanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz, Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875934BIST