***ETILR* *ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 13:18
***ETILR******ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu, iştirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 40.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 38,96'sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarından 10.285.475,393 adet payın 33.990.000 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya ve 5.298.578,233 adet payın ise 17.510.000 TL bedelle İzzettin Kaplan'a olmak üzere toplamda 51.500.000 TL bedel üzerinden satışı ile ilgili görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz, Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934367
BIST
16:171.417
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.420
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1.424
En Düşük
1.409
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En Düşük
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478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:17
|MTRKS
|42,24
|112.453.182
|% 10,00
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|LUKSK
|62,15
|3.908.783
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSGYO
|4,39
|12.353.012
|% 8,66
|
|VAKFN
|19,17
|44.840.643
|% -10,00
|
|INTEM
|44,66
|4.268.740
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.546.581
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.649.106
|% -9,85
|
|PETKM
|6,83
|675.665.037
|% -0,73
|
|EREGL
|19,24
|654.644.127
|% -2,09
|
|KOZAL
|117,30
|631.661.510
|% 2,00
|
|GARAN
|7,26
|611.563.420
|% -0,14
|
|THYAO
|12,59
|558.467.910
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|187.357.759
|% 0,65
|
|PETKM
|6,83
|675.665.037
|% -0,73
|
|GARAN
|7,26
|611.563.420
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,07
|159.038.338
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,99
|188.172.906
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3465
|8,3485
|% 0,29
|
|Euro
|10,0270
|10,0332
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5657
|11,6237
|% 0,37
|
|Frank
|9,1002
|9,1551
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2180
|2,2291
|% 0,25
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|16:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,80
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|7,10
|7,11
|0,01
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|B. Petrol
|69,62
|69,62
|0,74
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