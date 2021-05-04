***ETILR* *ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR******ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu, iştirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 40.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 38,96'sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarından 10.285.475,393 adet payın 33.990.000 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya ve 5.298.578,233 adet payın ise 17.510.000 TL bedelle İzzettin Kaplan'a olmak üzere toplamda 51.500.000 TL bedel üzerinden satışı ile ilgili görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz, Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934367BIST